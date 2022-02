"Foto nude di noi atlete". Scandalo sessuale a Pechino 2022. E la snowboarder americana... (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo gli scandali di ginnastica e nuoto, un altro caso di molestie sessuali scuote lo sport di vertice Usa durante le Olimpiadi di Pechino. La Federazione di snowboard a stelle e strisce ha fatto sapere che sta indagando sulla denuncia di Callan Chythlook-Sifsof. L'ex stella della tavola ai Giochi di Vancouver 2010, oggi32enne, venerdì aveva accusato l'allenatore dello snowboard Peter Foley, di aver "scattato Foto ad atlete nude per oltre un decennio" e di averle sussurrato nelle orecchie frasi e commenti inappropriati quando aveva 17 anni. Foley, molto stimato nell'ambiente e dal 1994 al timone della rappresentativa Usa, si trova a Pechino con la squadra di snowboard. Chythlook-Sifsof ha anche puntato il dito contro l'atleta olimpico 30enne Hagen Kearney di comportamenti intimidatori e offensivi per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo gli scandali di ginnastica e nuoto, un altro caso di molestie sessuali scuote lo sport di vertice Usa durante le Olimpiadi di. La Federazione di snowboard a stelle e strisce ha fatto sapere che sta indagando sulla denuncia di Callan Chythlook-Sifsof. L'ex stella della tavola ai Giochi di Vancouver 2010, oggi32enne, venerdì aveva accusato l'allenatore dello snowboard Peter Foley, di aver "scattatoadper oltre un decennio" e di averle sussurrato nelle orecchie frasi e commenti inappropriati quando aveva 17 anni. Foley, molto stimato nell'ambiente e dal 1994 al timone della rappresentativa Usa, si trova acon la squadra di snowboard. Chythlook-Sifsof ha anche puntato il dito contro l'atleta olimpico 30enne Hagen Kearney di comportamenti intimidatori e offensivi per ...

