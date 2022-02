-Fiorentina-Atalanta | formazioni e dove vederla

(Di domenica 13 febbraio 2022) Domenica 20 Febbraio 2022 nello Stadio Artemio Franchi alle ore 12:30 si disputerà la partita -valida per la 26 giornata di Serie A. I padroni di casa hanno perso contro il Torino, vinto contro il Genoa, pareggiato con il Cagliari e perso contro la Lazio. Infine in Coppa Italia hanno vinto proprio contro l’. Gli ospiti hanno vinto contro l’Udinese, pareggiato con Inter e Lazio e infine perso contro il Cagliari. In coppa Italia hanno ovviamente perso contro la. In classifica le squadre sono vicine con la Dea che svetta al quinto posto, mentre la Viola è ferma all’ottavo.- 2-3: tris della Viola che vola in semifinale: probabili ...

Advertising

ciromagliulo26 : RT @SCUtweet: A Settembre #Vlahovic dopo Atalanta-Fiorentina subì 'Zingaro!' e Commisso replicò con 'Vergogna!' ai tifosi bergamaschi Stas… - KarlOne71 : RT @SCUtweet: A Settembre #Vlahovic dopo Atalanta-Fiorentina subì 'Zingaro!' e Commisso replicò con 'Vergogna!' ai tifosi bergamaschi Stas… - SCUtweet : A Settembre #Vlahovic dopo Atalanta-Fiorentina subì 'Zingaro!' e Commisso replicò con 'Vergogna!' ai tifosi bergama… - Pezz94Simone : @EmanueleVendit1 @OfficialASRoma Squadra senza identità. Senza logica. Se guardo fiorentina, Lazio, Napoli, Atalant… - VotiFanta_ : Gazzetta voti fanta Gazzetta voti fanta #MilanSampdoria, #EmpoliCagliari, #GenoaSalernitana, #VeronaUdinese,… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Atalanta

...45 AGIL Novara - Monza 3 - 1 VOLLEY - SUPERLEGA 19:30 Vibo Valentia - Prisma Taranto 3 - 1 20:30 Ravenna - Padova 1 - 3 Visualizza SuperLega CALCIO - COPPA ITALIA 18:002 - 3 21:...... rispettivamente,e Sassuolo,e Juventus chiudono la domenica della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida che vale una bella fetta di qualificazione alla ...Al Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta e Juventus si giocano un posto in Europa ... in Serie A contro il Cagliari e dall'eliminazione in Coppa Italia per opera della Fiorentina: con Zapata out, il peso ...Alle 20:45 il fischio di inizio di Atalanta-Juventus al Gewiss Stadium, per chiuedere la domenica di Serie A, in attesa di Udinese-Fiorentina di domani sera (Calcio In Pillole) Pronostico marcatori ...