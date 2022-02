Finale Opelka-Brooksby in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Dallas 2022 (Di domenica 13 febbraio 2022) Reilly Opelka e Jenson Brooksby si sfidano nella Finale dell’Atp 250 di Dallas 2022. Atto conclusivo tutto americano quello che va in scena per il titolo. I due hanno prevalso in semiFinale rispettivamente su John Isner (con tanto di tie-break da record) e Marcos Giron. Il confronto tra Opelka e Brooksby andrà in scerna nella giornata odierna, domenica 13 febbraio, alle ore 20:00 italiane. La diretta televisiva del match sarà fruibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibile tramite la nuova piattaforma SuperTennix, previo abbonamento sul portale in questione. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti post-partita, coprendo l’evento a ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Reillye Jensonsi sfidano nelladell’Atp 250 di. Atto conclusivo tutto americano quello che va in scena per il titolo. I due hanno prevalso in semirispettivamente su John Isner (con tanto di tie-break da record) e Marcos Giron. Il confronto traandrà in scerna nella giornata odierna, domenica 13 febbraio, alle ore 20:00 italiane. Latelevisiva del match sarà fruibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livedisponibile tramite la nuova piattaforma SuperTennix, previo abbonamento sul portale in questione. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti post-partita, coprendo l’evento a ...

Advertising

sportface2016 : #Isner e #Opelka si sono resi protagonisti di un tie-break da record a #Dallas - #Atp - CavourCorzani : @juventitudine Pure io speravo vincesse Isner, ma ad una certa ho perso totalmente l’interesse, tanto era scontato… - im_jordanv : ???? | CHE MATCH! CHE TIEBREAK! In una partita piena di bombe (e record), chi ha avuto la meglio è il gigante più pi… - lorenzofares : Ricapitolando...Reilly Opelka ???? va in finale a #Dallas mettendo a segno 39 aces in 2 set e vincendo un tie-break d… - danielelozzi : RT @DropShotPlay: #Sonego salirà al numero 20 del mondo se: Arriva in finale a #BuenosAires Oppure Il vincente di #Opelka - #Isner non vinc… -