Finale di Drag Race Italia, Tommaso Zorzi tira le somme: “Sono emozionato” (Di domenica 13 febbraio 2022) Stasera su Real Time si sta disputando la Finale di Drag Race Italia, il reality che incorona la Drag queen migliore d’Italia. A condurlo è stato Tommaso Zorzi, che sui social si è espresso prima della diretta. Il pensiero di Zorzi sulla Finale di Drag Race Italia Il vincitore dell’edizione passata del Grande Fratello Vip, ha parlato ai suoi fan poco prima della diretta, felice del percorso compiuto finora: “Raga manca un’oretta e mezza alla Finale di Drag Race e Sono un po’ emozionato perché comunque si chiude la prima stagione che per me è stata un’esperienza televisiva ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 13 febbraio 2022) Stasera su Real Time si sta disputando ladi, il reality che incorona laqueen migliore d’. A condurlo è stato, che sui social si è espresso prima della diretta. Il pensiero disulladiIl vincitore dell’edizione passata del Grande Fratello Vip, ha parlato ai suoi fan poco prima della diretta, felice del percorso compiuto finora: “Raga manca un’oretta e mezza alladiun po’perché comunque si chiude la prima stagione che per me è stata un’esperienza televisiva ...

