Federica Calemme | nuova esperienza in tv per lei | “Perché no”

(Di domenica 13 febbraio 2022), reduce dall’al Grande Fratello Vip, è pronta a tuffarsi in unaavventura televisiva: “no?”è reduce dall’dal Grande Fratello Vip. La modella… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : Federica Calemme: “Temptation Island con Gianmaria? Assolutamente no” - tuttopuntotv : Federica Calemme: “Temptation Island con Gianmaria? Assolutamente no” #GFVip6 #GFVip #gianfede #gianmaria #jessvip… - BITCHYFit : Federica Calemme a L’Isola dei Famosi o Temptation Island con Gianmaria? Lei fa chiarezza - stefistefaniavr : RT @robertomanzi9: Buongiorno La Dea di un altro pianeta Federica Calemme #FedericaCalemme #Gianfede ???????? - Massimi82614205 : RT @robertomanzi9: Buongiorno La Dea di un altro pianeta Federica Calemme #FedericaCalemme #Gianfede ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Calemme

ha confessato se parteciperebbe all'Isola dei Famosi in compagnia di Gianmaria Antinolfi. Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 6ha confessato cosa si ...Signorini, gaffe con Katia Ricciarelli: "Tardona"/ "Mi scuso, è peggio di vecchia!" Alfonso Signorini e la battuta infelice aAlfonso Signorini ha preso di mira di recente...Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi pronti per Temptation Island? Lei risponde così alla possibilità di partecipare al docu reality di Canale 5. L’amore è nell’aria nella casa del GF Vip 6! Nel ...Una delle concorrenti protagonista del Grande Fratello Vip 6 è la giovanissima e bellissima Federica Calemme che, nel corso della sua permanenza nella casa di Cinecittà, non è riuscita a venire fuori ...