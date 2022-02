Estrazione di idrocarburi e gas, anche la Puglia nella mappa ministeriale per fronteggiare il caro bollette Transizione ecologiche (Di domenica 13 febbraio 2022) La mappa di chiama Pitesai ed è contenuta in un documento di circa duecento pagine, del ministero della Transizione ecologica. Possibile Estrazione di idrocarburi e gas, in mare o sulla terraferma, in quindici regioni italiane fra cui la Puglia. Una delle misure del governo per contenere l’impatto del caro bollette è ritenuta la maggiore produzione nel nostro Paese. L'articolo Estrazione di idrocarburi e gas, anche la Puglia nella mappa ministeriale per fronteggiare il caro bollette <small class="subtitle">Transizione ecologiche</small> proviene da Noi ... Leggi su noinotizie (Di domenica 13 febbraio 2022) Ladi chiama Pitesai ed è contenuta in un documento di circa duecento pagine, del ministero dellaecologica. Possibiledie gas, in mare o sulla terraferma, in quindici regioni italiane fra cui la. Una delle misure del governo per contenere l’impatto delè ritenuta la maggiore produzione nel nostro Paese. L'articolodie gas,laperil proviene da Noi ...

