Energia, terziario chiede Iva agevolata (Di domenica 13 febbraio 2022) “Per il terziario occorre ridurre l’Iva sulle bollette elettriche almeno dal 22 al 10 per cento. Una misura già prevista per gli altri settori produttivi e per le famiglie. Agire anche su accise per contenere il caro carburanti”. Lo dice il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. “Il ministro Giorgetti sottolinea giustamente l’esigenza di intervenire tenendo conto dell’impatto del caro Energia sulle imprese del terziario di mercato”, aggiunge. Per commercio e turismo si stima un’impennata della bolletta elettrica da 7,4 miliardi di euro nel 2021 a 13,9 miliardi di euro nel 2022. La bolletta del gas dovrebbe lievitare da 3,9 a 6 miliardi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 13 febbraio 2022) “Per iloccorre ridurre l’Iva sulle bollette elettriche almeno dal 22 al 10 per cento. Una misura già prevista per gli altri settori produttivi e per le famiglie. Agire anche su accise per contenere il caro carburanti”. Lo dice il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. “Il ministro Giorgetti sottolinea giustamente l’esigenza di intervenire tenendo conto dell’impatto del carosulle imprese deldi mercato”, aggiunge. Per commercio e turismo si stima un’impennata della bolletta elettrica da 7,4 miliardi di euro nel 2021 a 13,9 miliardi di euro nel 2022. La bolletta del gas dovrebbe lievitare da 3,9 a 6 miliardi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

