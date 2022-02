Energia e gas, stangata da 38 mld per le famiglie (Di domenica 13 febbraio 2022) Il caro-bollette fa impazzire i listini al dettaglio, con una moltitudine di prodotti che a gennaio risentoono dei rincari di luce e gas. Si registrano aumenti anche a due cifre. Lo rivela un report realizzato da Assoutenti, che calcola le ripercussioni per le tasche delle famiglie. “Dagli alimentari ai fiori, passando per mobili, apparecchi per la casa, trasporti, ristoranti, viaggi e strutture ricettive, gli aumenti sono ovunque“. Lo dice il presidente Furio Truzzi. I costi di produzione vengono scaricati sui consumatori finali attraverso i prezzi al dettaglio. Si prevede una maxi-stangata da 38,5 miliardi di euro per le famiglie. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 13 febbraio 2022) Il caro-bollette fa impazzire i listini al dettaglio, con una moltitudine di prodotti che a gennaio risentoono dei rincari di luce e gas. Si registrano aumenti anche a due cifre. Lo rivela un report realizzato da Assoutenti, che calcola le ripercussioni per le tasche delle famiglie. “Dagli alimentari ai fiori, passando per mobili, apparecchi per la casa, trasporti, ristoranti, viaggi e strutture ricettive, gli aumenti sono ovunque“. Lo dice il presidente Furio Truzzi. I costi di produzione vengono scaricati sui consumatori finali attraverso i prezzi al dettaglio. Si prevede una maxi-da 38,5 miliardi di euro per le famiglie. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

