Emirati Arabi, Tonitto ambasciatore dell’Italia alla Gulfood 2022 di Dubai (Di domenica 13 febbraio 2022) Dal 13 al 17 febbraio Tonitto 1939, l’azienda produttrice di gelati e leader in Italia per il Sorbetto, sarà a Dubai come ambasciatore dell’Italia per rappresentare il gelato italiano alla Gulfood 2022, la fiera internazionale di riferimento del Medio Oriente per il food&beverage. L’azienda ligure, da tre generazioni di proprietà della famiglia Dovo, sarà infatti la sola realtà tricolore a portare un prodotto tipicamente italiano come il gelato presso una delle manifestazioni fieristiche più importanti del settore e dell’anno. La partecipazione a Gulfood 2022 si inserisce nel progetto continuo e costante di internazionalizzazione di Tonitto 1939, anche per il 2022. La realtà italiana è già presente ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 febbraio 2022) Dal 13 al 17 febbraio1939, l’azienda produttrice di gelati e leader in Italia per il Sorbetto, sarà acomeper rappresentare il gelato italiano, la fiera internazionale di riferimento del Medio Oriente per il food&beverage. L’azienda ligure, da tre generazioni di proprietà della famiglia Dovo, sarà infatti la sola realtà tricolore a portare un prodotto tipicamente italiano come il gelato presso una delle manifestazioni fieristiche più importanti del settore e dell’anno. La partecipazione asi inserisce nel progetto continuo e costante di internazionalizzazione di1939, anche per il. La realtà italiana è già presente ...

