Emergenza Covid, per l'Oms Africa salvata dal caldo (Di domenica 13 febbraio 2022) L'Africa è scampata alla temuta strage da Covid-19 pur rimanendo molto indietro sul fronte delle vaccinazioni, che hanno raggiunto solo l'11% di oltre 1,3 miliardi di abitanti. Merito delle temperature molto alte presenti nel Continente. Durante il 2021 il principale ostacolo per il continente Africano ha riguardato la fornitura troppo limitata di vaccini. dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il continente ha ricevuto più di 587 milioni di dosi, ma fatica ad attuare le campagne vaccinali. Solo il 60% delle dosi sono state effettivamente inoculate e in media solo l'11% della sua popolazione è vaccinata. Per raggiungere l'obiettivo del 70% di copertura vaccinale entro fino giugno 2022, l'Oms ha valutato che l'Africa deve moltiplicare per 6 il tasso di vaccinazione anti-Covid.

