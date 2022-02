Dybala tra la cessione e il rinnovo: arriva lui e complica la situazione (Di domenica 13 febbraio 2022) Paulo Dybala è senza dubbio stato uno dei giocatori migliori della Juve in questi anni e il suo rinnovo lascia con il fiato sospeso i tifosi. La Juventus sta già progettando la stagione 2022-23 e sono davvero tanti i punti di domanda per la rosa bianconera che verrà e uno dei nomi più interessanti è senza dubbio legato a quello di Paulo Dybala, con il futuro dell’argentino sempre più in bilico dopo ben sette anni da protagonista. Fonte/GettyPaulo Dybala è uno di quei giocatori capaci di conciliare con il mondo del calcio, in grado di rendere delizioso e geniale qualsiasi tocco, facendo dimenticare in un lampo polemiche arbitrali, spese di procuratori e tutto ciò che di poco gradevole gira attorno al mondo del calcio. La Joya è parte integrante dello sport più bello del mondo, con i suoi limiti e le sue prodezze tali da ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 13 febbraio 2022) Pauloè senza dubbio stato uno dei giocatori migliori della Juve in questi anni e il suolascia con il fiato sospeso i tifosi. La Juventus sta già progettando la stagione 2022-23 e sono davvero tanti i punti di domanda per la rosa bianconera che verrà e uno dei nomi più interessanti è senza dubbio legato a quello di Paulo, con il futuro dell’argentino sempre più in bilico dopo ben sette anni da protagonista. Fonte/GettyPauloè uno di quei giocatori capaci di conciliare con il mondo del calcio, in grado di rendere delizioso e geniale qualsiasi tocco, facendo dimenticare in un lampo polemiche arbitrali, spese di procuratori e tutto ciò che di poco gradevole gira attorno al mondo del calcio. La Joya è parte integrante dello sport più bello del mondo, con i suoi limiti e le sue prodezze tali da ...

Ultime Notizie dalla rete : Dybala tra Juve tra Dybala e Raspadori: la Signora parla con Paulo ma studia l'erede La Gazzetta dello Sport Diretta Atalanta-Juventus alle 20.45, formazioni ufficiali e dove vederla in tv e diretta streaming Il pareggio tra Napoli e Inter mette a disposizione di entrambe le squadre ... contro l'Atalanta); De Sciglio favorito su Alex Sandro, confermato il tridente Dybala-Vlahovic-Morata. Segui la diretta ...

