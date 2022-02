“Drive My Car”: il favorito all’ Oscar come miglior film internazionale (Di domenica 13 febbraio 2022) Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi, è diventato il primo film giapponese in assoluto a ottenere una nomination all’Oscar per il miglior film. Quante nomination ha Drive My Car? noltre, Hamaguchi è ora solo il terzo regista giapponese ad essere nominato nella categoria miglior Regista. Con cenni in altre categorie chiave miglior film internazionale e miglior sceneggiatura adattata, Drive My Car ha quattro nomination in totale, legando Ran di Akira Kurosawa al film più nominato di sempre dal Giappone (sebbene quest’ultimo fosse una coproduzione francese). La nuova tendenza Drive My Car si unisce anche a un club d’élite, ma in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 13 febbraio 2022)My Car di Ryusuke Hamaguchi, è diventato il primogiapponese in assoluto a ottenere una nominationper il. Quante nomination haMy Car? noltre, Hamaguchi è ora solo il terzo regista giapponese ad essere nominato nella categoriaRegista. Con cenni in altre categorie chiavesceneggiatura adattata,My Car ha quattro nomination in totale, legando Ran di Akira Kurosawa alpiù nominato di sempre dal Giappone (sebbene quest’ultimo fosse una coproduzione francese). La nuova tendenzaMy Car si unisce anche a un club d’élite, ma in ...

