Doctor Strange nel Multiverso della Follia, è caos totale nel nuovo trailer (Di lunedì 14 febbraio 2022) I Marvel Studios hanno diffuso un nuovo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il nuovo film con protagonista Benedict Cumberbatch, e non si può definirlo altro che... Folle! Un nuovo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è apparso oggi nel nostro universo, e ovviamente ci ha fatto piombare nel caos più assoluto. Cosa accadrà nel nuovo film Marvel con protagonista Benedict Cumberbatch? Nel video Doctor Strange dice che ogni notte fa lo stesso sogno e si possono vedere immagini di esplosioni, creature e distruzione. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 febbraio 2022) I Marvel Studios hanno diffuso undinel, ilfilm con protagonista Benedict Cumberbatch, e non si può definirlo altro che... Folle! Undinelè apparso oggi nel nostro universo, e ovviamente ci ha fatto piombare nelpiù assoluto. Cosa accadrà nelfilm Marvel con protagonista Benedict Cumberbatch? Nel videodice che ogni notte fa lo stesso sogno e si possono vedere immagini di esplosioni, creature e distruzione. ...

