Detto Fatto, anticipazioni 14-18 febbraio: da San Valentino a Pino Strabioli (Di domenica 13 febbraio 2022) Prosegue Detto Fatto con Bianca Guaccero pronta ad affrontare un'altra settimana, quella dal 14 al 18 febbraio. La conduttrice pugliese avrà al suo fianco Gianpaolo Gambi, Carla Gozzi e Jonathan Kashanian, oltre ai volti ormai fissi delle varie rubriche e tutorial. Tornerà la rubrica di Giovanna Civitillo e debutterà il farmacista Federico Gatto. Infine, l'ospite del venerdì sarà Pino Strabioli. Puntata Detto Fatto 14 febbraio: dolci e tavola per San Valentino Lunedì 14 febbraio, in occasione del San Valentino, tornerà la rubrica 'Giovanna Tuttofare', che era stata messa in standby per via di Sanremo. Ed ecco che la moglie di Amadeus tornerà a dedicarsi ai tutorial, questa volta si concentrerà sul ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 13 febbraio 2022) Proseguecon Bianca Guaccero pronta ad affrontare un'altra settimana, quella dal 14 al 18. La conduttrice pugliese avrà al suo fianco Gianpaolo Gambi, Carla Gozzi e Jonathan Kashanian, oltre ai volti ormai fissi delle varie rubriche e tutorial. Tornerà la rubrica di Giovanna Civitillo e debutterà il farmacista Federico Gatto. Infine, l'ospite del venerdì sarà. Puntata14: dolci e tavola per SanLunedì 14, in occasione del San, tornerà la rubrica 'Giovanna Tuttofare', che era stata messa in standby per via di Sanremo. Ed ecco che la moglie di Amadeus tornerà a dedicarsi ai tutorial, questa volta si concentrerà sul ...

