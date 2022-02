Demet Özdemir protagonista di “Tattiche d’amore” un nuovo film Netflix VIDEO

(Di domenica 13 febbraio 2022)torna con nuovi progetti quest’anno. Oltre al discusso impegno che presto potrebbe firmare con la Disney, ladi Daydreamer è approdata anche sucon unè già disponibile sulla piattaforma streaming in Turchia dallo scorso 11 febbraio. Ancora una volta, troveremo l’interprete di Sanem Aydin in una … L'articolodi “” unproviene da Velvet Gossip.

... pare che a breve potrebbe girare uno spot promozionale per il lancio della piattaforma digitale e tra i protagonisti potrebbero esserci Can Yaman ,e Hande Erçel . Il promo Disney con ...... perché nelle ultime settimane si è vociferato che anche Can Yaman prenderà parte al prossimo progetto Disney per una nuova serie tv che vedrà protagonista anche la sua storica collega