Danilo tiene vivo l'obiettivo Champions: Atalanta beffata al photofinish (Di lunedì 14 febbraio 2022) Goal News ? Serie A rinviata per parità e sentimento tra Atalanta e Juventus. Le avversarie più importanti, però, si accontentano tutte dello stesso livello: tanta emozione, soprattutto nella finale di Serie A posticipata tra Atalanta e Juventus. Il brasiliano Danilo ha pareggiato per la Juventus in finale, rispondendo così alla brillante punizione di Malinovsky. Il ritmo del primo tempo è stato straordinariamente composto, con entrambe le squadre nervose che si sono rese conto della posta in gioco importante. L'Atalanta prova a creare occasioni con l'ispirato Boga ma la Juve si rende subito pericolosa, brillante sintesi di Vlahovic, ottimo Sportiello. Prima dell'intervallo, uno degli episodi più discussi della serata: Szczesny scivola fuori area sui Koopmeiners, l'arbitro regala il vantaggio e Muriel spreca una buona ...

