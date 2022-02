Dal Festival di Sanremo ad Amici 21 nel ruolo di giudice? Annuncio bomba! (Di domenica 13 febbraio 2022) Un grande Annuncio fa sognare i fan di Amici 21, con una personalità che da Sanremo potrebbe sbarcare su Canale 5: l’Annuncio inaspettato. Ben presto Amici 21 potrebbe accogliere un nuovo volto all’interno della trasmissione. Infatti la nuova personalità dovrebbe arrivare direttamente dal Festival di Sanremo: le sue parole lasciano tutti a bocca aperta. Il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Un grandefa sognare i fan di21, con una personalità che dapotrebbe sbarcare su Canale 5: l’inaspettato. Ben presto21 potrebbe accogliere un nuovo volto all’interno della trasmissione. Infatti la nuova personalità dovrebbe arrivare direttamente daldi: le sue parole lasciano tutti a bocca aperta. Il L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

meb : Aspettando la finalissima di #Sanremo2022, un festival da record! ??Vi aspetto per il dopo-festival a mezzanotte con… - lorepregliasco : Sanremo non faceva il 60% di share in una serata non finale dal 1995 (l'edizione forse più di successo della storia… - Corriere : «Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete». «Buongiorno a tutti dal Medioevo» - CrostataraRoma5 : RT @MediasetPlay: Una donna elegante con una voce emozionante ? Direttamente dal Festival di Sanremo… Noemi! Vi aspettiamo oggi a #Verissim… - Caldana_Kris : RT @EdoardoArpaia: Saranno cinque i documentari della rassegna RISING SOUND, che dal 18 febbraio tornerà nell'ottava edizione del SEEYOUSOU… -