Curling | Italia-Russia 7-10 | highlights e sintesi Olimpiadi 2022 – VIDEO

(Di domenica 13 febbraio 2022) Niente da fare per la squadra maschilena di. Il quartetto formato da Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin ed Amos Mosaner esce sconfitto anche dal match contro la(7-10) e subisce la quarta sconfitta consecutiva. Ora per passare il turno servirà più di un miracolo. Dopo aver recuperato per due volte uno svantaggio di 3 punti, gli azzurri vedono scappare laad un end dalla fine (7-10). Qui i nostri portacolori tentano il miracolo ma gli avversari sono attenti e portano a casa il loro terzo successo., Pechino: troppi errori per gli azzurri. L’cade anche contro laIl prossimo impegno per l’sarà oggi alle ore 13.05 contro la Svizzera. Qui di seguito gli ...