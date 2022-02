Curling | Italia maschile irriconoscibile alle Olimpiadi Si paga il contraccolpo dell’oro nel misto?

Advertising

Eurosport_IT : PUÒ PARTIRE LA FESTAAAAAAAAAAAAA! ?????? Incredibile impresa di Amos Mosaner e Stefania Constantini che regalano all'… - ItaliaTeam_it : SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! È MEDAGLIAAAAAAA! Stefania Constantini e Amos Mosaner da ur… - Eurosport_IT : ITALIA IN FINALEEEEEEEEEEEEEE! ?????? Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano l'ultimo atto a Pechino: battut… - marco_baldini : RT @Eurosport_IT: FAVOLOSI! ?????? Riviviamo il capolavoro di Stefania Constantini e Amos Mosaner: la coppia-azzurra regala all'Italia uno s… - kadei15 : RT @zazoomblog: Curling oggi Italia-Russia e Italia-Svizzera Pechino 2022: orari programma tv streaming - #Curling #Italia-Russia https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Curling Italia

... ricordando in maniera speciale i successi che hanno portato ori all', cioè quelli di Arianna Fontana nei 500 metri femminili dello short track e del doppio misto diStefania ...Fanalino di coda l'insieme alla Danimarca , entrambe con quattro sconfitte.Sport - Gli azzurri con questo successo hanno fatto l'en plein, 11 vittorie su 11 incontri; la loro medaglia è la prima in assoluto per il curling italiano alle Olimpiadi. Finale Olimpica Curling - ...Quattro sconfitte nelle prime quattro partite disputate. Questo è il bilancio dell’Italia nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La nostra Nazionale si è arresa ...