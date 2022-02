Crisi Ucraina: sveglia Europa sveglia! (Di domenica 13 febbraio 2022) Continuano a spirare venti di guerra ai confini ucraini. Russi da una parte e Americani dall’altra. Alleati nella Seconda Guerra Mondiale; acerrimi nemici durante la guerra fredda; ‘soci’ negli Anni ’90, oggi di nuovo dividono il mondo in due blocchi. Una triste ruota che sembra voler riportare il tempo a quasi più di ottant’anni fa. Il presidente Biden alla NBC usa parole forti, affermando che quando USA e Russia decidono di spararsi la guerra non può che avere inevitabilmente risvolti mondiali. Ma il mondo è cambiato da quel 1945. Ancora più importante, l’Europa è cambiata da quel 1945. E citando le parole di Oriana Fallaci: è tempo che l’Europa si svegli, prima che sia troppo tardi. Interessi UE-USA: la contesa Ucraina Le notizie non fanno che rincorrersi. Fonti USA e NATO affermano che la Russia potrebbe attaccare da un momento ... Leggi su velvetmag (Di domenica 13 febbraio 2022) Continuano a spirare venti di guerra ai confini ucraini. Russi da una parte e Americani dall’altra. Alleati nella Seconda Guerra Mondiale; acerrimi nemici durante la guerra fredda; ‘soci’ negli Anni ’90, oggi di nuovo dividono il mondo in due blocchi. Una triste ruota che sembra voler riportare il tempo a quasi più di ottant’anni fa. Il presidente Biden alla NBC usa parole forti, affermando che quando USA e Russia decidono di spararsi la guerra non può che avere inevitabilmente risvolti mondiali. Ma il mondo è cambiato da quel 1945. Ancora più importante, l’è cambiata da quel 1945. E citando le parole di Oriana Fallaci: è tempo che l’si svegli, prima che sia troppo tardi. Interessi UE-USA: la contesaLe notizie non fanno che rincorrersi. Fonti USA e NATO affermano che la Russia potrebbe attaccare da un momento ...

