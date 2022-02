Crisi Ucraina-Russia | ‘ecco come sarà attacco’ | lo scenario Usa

(Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Prima lancio di missili e raid aerei. Poi l’invasione delle forze di terra, con rischio elevato di vittime tra i civili. L’attacco dellaall’è delineato così nellotratteggiato da Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Joe Biden. Gli Stati Uniti ritengono che lapotrebbe lanciare l’offensiva questa settimana, ma continuano a sperare che la diplomazia possa prevalere. Intervenendo alla Cnn, Sullivan ha dichiarato che un’invasione potrebbe avvenire prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino, che si concluderanno il 20 febbraio. “Un’importante azione militare potrebbe iniziare inda un giorno all’altro”, ha affermato. “Non possiamo prevedere il giorno” con precisione assoluta “ma da qualche tempo ...

Scholz da Putin martedì Un nuovo tentativo di sbloccare lamantenendola su binari diplomatici nel pieno delle rinnovate tensioni con Mosca verrà fatto martedì dal cancelliere tedesco ...Leggi anche- Russia, stallo dopo colloquio tra Biden e Putin: le news Il governo tedesco considera la situazione relativa allatrae Russia "estremamente pericolosa". Il "...È quanto accaduto a proposito dell’ultimo incontro al vertice sulla crisi dell’Ucraina, tra il presidente russo Putin e quello francese Macron. Si è infatti ironizzato sull’immagine della “Sala delle ...Lo capisce anche un bambino che Putin non accetterà mai l’adesione dell’Ucraina alla Nato perché a 650 km da Mosca. Chi lo pensa e agisce in questa direzione non conosce la storia nè la geografia.