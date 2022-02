Crisi ucraina, l’America non ha nessuna voglia di una nuova guerra. Rimane solo una spiegazione (Di domenica 13 febbraio 2022) La stragrande maggioranza degli americani non solo non sta seguendo l’acuirsi della tensione tra Washington e Mosca, non potrebbe neppure individuare dove si trova l’ucraina sul mappamondo. Riflettiamo su questa verità, siamo noi europei in prima linea in questo battibecco politico che rischia di degenerare in un conflitto. L’assurdità della ‘questione ucraina’ ha molte sfaccettature. In primis, gli accordi stipulati poco prima della disintegrazione dell’Unione Sovietica, accordi che si riferivano alla riunificazione della Germania, stabilivano che la Nato non si sarebbe espansa nell’Est europeo. Corollario di questa rassicurazione era il mantenimento della neutralità dell’ucraina, paese limitrofo tra Russia ed Europa, ma anche paese di passaggio dei gasdotti russi che approvvigionano l’Europa. Per l’Europa poi, nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) La stragrande maggioranza degli americani nonnon sta seguendo l’acuirsi della tensione tra Washington e Mosca, non potrebbe neppure individuare dove si trova l’sul mappamondo. Riflettiamo su questa verità, siamo noi europei in prima linea in questo battibecco politico che rischia di degenerare in un conflitto. L’assurdità della ‘questione’ ha molte sfaccettature. In primis, gli accordi stipulati poco prima della disintegrazione dell’Unione Sovietica, accordi che si riferivano alla riunificazione della Germania, stabilivano che la Nato non si sarebbe espansa nell’Est europeo. Corollario di questa rassicurazione era il mantenimento della neutralità dell’, paese limitrofo tra Russia ed Europa, ma anche paese di passaggio dei gasdotti russi che approvvigionano l’Europa. Per l’Europa poi, nel ...

