Crisi Ucraina | cresce l’allerta in Europa Berlino | «Situazione critica» Oggi la chiamata Biden-Zelensky

(Di domenica 13 febbraio 2022) Isteria o reale minaccia? Nelle ultime ore sono aumentate le violazioni del cessate il fuoco nel Donbass. E il lungo (e infruttuoso) colloquio di oltre un’ora tra il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e Joenon sembra aver cambiato lo scenario dellarusso-. Gli Usa «restano impegnati alla diplomazia ma sono pronti, con alleati e partner, anche ad altri scenari», dice la Casa Bianca. Il ministro degli Affari Esteri russo Lavrov nega «che la Russia abbia intenzione di procedere a un’invasione imminente», dice la Cnn. Yury Ushakov, consigliere per la politica estera del Cremlino, parla di «picco di isteria» americana. «Siamo pronti, qualunque cosa accada», ribadisce il presidente americano Joe. «Continuiamo a sollecitare la diplomazia come modo migliore per andare avanti», ma «con ...

C'è ancora tempo per una soluzione diplomatica alla, ma si sta assottigliando. Lo ha dichiarato il portavoce del Pentagono John Kirby , intervistato da Fox News. "Abbiamo detto, e crediamo ancora oggi, che ci sia ancora tempo e spazio per ...C'è ancora tempo per una soluzione diplomatica alla, ma si sta assottigliando. Lo ha dichiarato il portavoce del Pentagono John Kirby , intervistato da Fox News. "Abbiamo detto, e crediamo ancora oggi, che ci sia ancora tempo e spazio per ...Italiani fate rientro a casa La Farnesina invita tutti gli italiani in Ucraina a rientrare “in via precauzionale”. Mentre sul terreno la tensione è sempre più alta, dopo una riunione straordinaria ...Così Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, al termine di una riunione sulla crisi tra Ucraina e Russia. In questi giorni ho avuto colloqui con omologhi europei e con il ministro degli affari Esteri ...