Crisi Ucraina | Biden | “Risposta Usa in caso di attacco Russia”

(Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti risponderanno “in modo rapido e deciso a ogni ulteriore aggressione dellacontro l’”. E’ la posizione che il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha espresso in un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due leader, riferisce la Casa Bianca, “hanno convenuto sulla necessità di continuare a perseguire la diplomazia e la deterrenza inal rafforzamento militare dellaai confini con l’”. Le parole diarrivano dopo quelle di Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale dell’amministrazione. Alla Cnn, Sullivan ha affermato che lapotrebbe agire in qualsiasi momento: n’importante azione militare potrebbe iniziare in ...

19.08 Biden - Zelensky: diplomazia e deterrenza Laè stata al centro di una telefonata tra il presidente Usa Biden e quello ucraino Zelensky. Biden ha riaffermato "l'impegno degli Stati Uniti per la sovranità e l'integrità territoriale ...13 feb 15:18 Berlino: "La situazione è molto critica" La situazione dellaè diventata 'critica'. Lo ha detto una fonte governativa tedesca, alla vigilia delle visite a Kiev e Mosca del ...Mondo - Ma se la Russia fa la scelta di invadere ulteriormente l'Ucraina - ha concluso - noi siamo pronti ed è pronta tutta la Nato'. E dopo aver affermato che per gli americani che si trovano in ...Lo afferma Jake Sullivan, il consigliere alla sicurezza Nazionale della Casa Bianca, in un'intervista a Cnn sulla crisi in Ucraina. 15.12 - «La Russia ha la responsabilità della guerra imminente». A ...