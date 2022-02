Crisi Ucraina, Biden: “Risposta Usa in caso di attacco Russia” (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti risponderanno “in modo rapido e deciso a ogni ulteriore aggressione della Russia contro l’Ucraina”. E’ la posizione che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso in un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due leader, riferisce la Casa Bianca, “hanno convenuto sulla necessità di continuare a perseguire la diplomazia e la deterrenza in Risposta al rafforzamento militare della Russia ai confini con l’Ucraina”. Le parole di Biden arrivano dopo quelle di Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale dell’amministrazione. Alla Cnn, Sullivan ha affermato che la Russia potrebbe agire in qualsiasi momento: n’importante azione militare potrebbe iniziare in ... Leggi su italiasera (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti risponderanno “in modo rapido e deciso a ogni ulteriore aggressione dellacontro l’”. E’ la posizione che il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha espresso in un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due leader, riferisce la Casa Bianca, “hanno convenuto sulla necessità di continuare a perseguire la diplomazia e la deterrenza inal rafforzamento militare dellaai confini con l’”. Le parole diarrivano dopo quelle di Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale dell’amministrazione. Alla Cnn, Sullivan ha affermato che lapotrebbe agire in qualsiasi momento: n’importante azione militare potrebbe iniziare in ...

