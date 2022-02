Covid Sicilia, 5062 nuovi positivi: 359 Ragusa (Di domenica 13 febbraio 2022) Ragusa – Il bollettino del Ministero della Salute annuncia 5.062 nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 36.314 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.945. Il tasso di positività scende al 13,9 ieri era al 15,5%. L’isola è al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 260.006 con un decremento di 18.792 casi. I guariti sono 24.245 mentre le vittime sono 12 e portano il totale dei decessi a 9.036. Sul fronte ospedaliero sono 1.409 ricoverati, con 14 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 115, lo stesso numero di ieri. Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.178 casi, Catania 1.118, Messina 994, Siracusa 580, Trapani 651, Ragusa 359, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 13 febbraio 2022)– Il bollettino del Ministero della Salute annuncia 5.062casi di19 registrati a fronte di 36.314 tamponi processati in. Il giorno precedente ierano 5.945. Il tasso dità scende al 13,9 ieri era al 15,5%. L’isola è al quarto posto per contagi. Gli attualisono 260.006 con un decremento di 18.792 casi. I guariti sono 24.245 mentre le vittime sono 12 e portano il totale dei decessi a 9.036. Sul fronte ospedaliero sono 1.409 ricoverati, con 14 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 115, lo stesso numero di ieri. Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.178 casi, Catania 1.118, Messina 994, Siracusa 580, Trapani 651,359, ...

Advertising

NuovoSud : Covid in Sicilia in calo, 5.062 nuovi casi e 12 morti: a Palermo 1.178 positivi - radiostereo103 : Sicilia: Covid, 12 morti e 5062 positivi - - luigiasero : Covid oggi Italia: 191 decessi e 51.959 contagi. In Sicilia 12 vittime - LaVocedellIsola : Covid oggi Italia: 191 decessi e 51.959 contagi. In Sicilia 12 vittime - telodogratis : Covid: in Sicilia 5.062 i nuovi positivi, 12 i morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia Covid, in Sicilia meno ricoveri. Scende il tasso di positività Sono 5.062 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 36.314 e il tasso di positività è sceso al 13,9% (ieri era al 15,5%). Scendono ancora i ricoveri: - 14 in regime ordinario e sono 24.245 i guariti nelle ultime 24 ore. ...

Coronavirus in Sicilia, bollettino 13 febbraio: 5.062 nuovi casi MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ecco i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi (domenica 13 febbraio 2022) in merito all'emergenza Coronavirus. I dati vengono divulgati dal Ministero della Salute, ...

SICILIA – Coronavirus, i dati del 12 febbraio Scomunicando Piano Battaglia, sette persone soccorse dopo incindenti in slittino 18:03Piano Battaglia, sette persone soccorse dopo incindenti in slittino 17:57Padel, a Misterbianco il campionato regionale master: Sicilia seconda regione per numero di campi 17:57Coronavirus: in ...

Coronavirus: in Sicilia altri 5.062 nuovi casi e scende l'indice di positività, calano i ricoveri 17:57Padel, a Misterbianco il campionato regionale master: Sicilia seconda regione per numero di campi 17:57Coronavirus: in Sicilia altri 5.062 nuovi casi e scende l'indice di positività, calano i ...

Sono 5.062 i nuovi positivi registrati innelle ultime 24 ore su 36.314 e il tasso di positività è sceso al 13,9% (ieri era al 15,5%). Scendono ancora i ricoveri: - 14 in regime ordinario e sono 24.245 i guariti nelle ultime 24 ore. ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ecco i datie il quadro riepilogativo della situazione in, aggiornato a oggi (domenica 13 febbraio 2022) in merito all'emergenza Coronavirus. I dati vengono divulgati dal Ministero della Salute, ...18:03Piano Battaglia, sette persone soccorse dopo incindenti in slittino 17:57Padel, a Misterbianco il campionato regionale master: Sicilia seconda regione per numero di campi 17:57Coronavirus: in ...17:57Padel, a Misterbianco il campionato regionale master: Sicilia seconda regione per numero di campi 17:57Coronavirus: in Sicilia altri 5.062 nuovi casi e scende l'indice di positività, calano i ...