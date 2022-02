Covid, Salvini negativo al tampone dopo 10 giorni (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA – Il segretario della Lega Matteo Salvini si è negativizzato. dopo aver scoperto di essere positivo al Covid-19 lo scorso 3 febbraio, quando si era sottoposto ad un test alla Camera per poter partecipare alle votazioni per l’elezione del Capo dello Stato, oggi il leader della Lega ha postato un video su Facebook nel quale, sulle note di Jovanotti “Penso positivo”, afferma: “Eh, no, no no. E’ negativo!”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA – Il segretario della Lega Matteosi è negativizzato.aver scoperto di essere positivo al-19 lo scorso 3 febbraio, quando si era sottoposto ad un test alla Camera per poter partecipare alle votazioni per l’elezione del Capo dello Stato, oggi il leader della Lega ha postato un video su Facebook nel quale, sulle note di Jovanotti “Penso positivo”, afferma: “Eh, no, no no. E’!”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Agenzia_Ansa : Matteo Salvini è negativo al test del Covid. Lo annuncia lo stesso leader della Lega sui social con un video dai to… - Adnkronos : Matteo #Salvini non ha vaccinato la figlia contro il #covid. - repubblica : Covid, Salvini: 'Dopo 10 giorni chiuso in casa sono negativo' - Lopinionista : Covid, Salvini negativo al tampone dopo 10 giorni - cinicotv : RT @baffi_francesco: Il Covid è positivo a Salvini. Debellato in pochi giorni dopo 2 anni di attesa. Si è rotto i coglioni pure lui. Non lo… -