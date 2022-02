Covid Russia oggi, superati i 14 milioni di contagi da inizio pandemia (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Russia ha registrato 197.949 contagi Covid nelle ultime 24 ore, con un numero totale di casi che ha superato i 14 milioni da inizio pandemia, precisamente 14.133.509. A dichiararlo sono state le autorità sanitarie locali citate dalla Tass. Il numero dei ricoveri nelle ultime 24 ore è stato di 12.653, il 31,9% in meno rispetto al giorno prima. Secondo il centro di crisi, il ceppo Omicron è stato rilevato in 84 regioni russe su 85. I nuovi decessi attribuiti al virus sono stati 706, su un totale da inizio pandemia di 340.248. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laha registrato 197.949nelle ultime 24 ore, con un numero totale di casi che ha superato i 14da, precisamente 14.133.509. A dichiararlo sono state le autorità sanitarie locali citate dalla Tass. Il numero dei ricoveri nelle ultime 24 ore è stato di 12.653, il 31,9% in meno rispetto al giorno prima. Secondo il centro di crisi, il ceppo Omicron è stato rilevato in 84 regioni russe su 85. I nuovi decessi attribuiti al virus sono stati 706, su un totale dadi 340.248. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

SemperAdamantes : RT @AScarfogliero: ??????... VORREI RICORDARE AI TANTI SMEMORATI DI COLLEGNO CHE IN ITALIA, CAUSA COVID, IL PRIMO PAESE CHE INVIO' I PRIMI AIU… - MaraBaschieri : RT @AScarfogliero: ??????... VORREI RICORDARE AI TANTI SMEMORATI DI COLLEGNO CHE IN ITALIA, CAUSA COVID, IL PRIMO PAESE CHE INVIO' I PRIMI AIU… - Marinina14 : RT @AScarfogliero: ??????... VORREI RICORDARE AI TANTI SMEMORATI DI COLLEGNO CHE IN ITALIA, CAUSA COVID, IL PRIMO PAESE CHE INVIO' I PRIMI AIU… - fisco24_info : Covid Russia oggi, superati i 14 milioni di contagi da inizio pandemia: (Adnkronos) - Sono stati 197.949 i nuovi ca… - italiaserait : Covid Russia oggi, superati i 14 milioni di contagi da inizio pandemia -