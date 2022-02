Covid oggi in Italia: il bollettino del 13 febbraio. Dati dalle Regioni (Di domenica 13 febbraio 2022) Roma, 13 febbraio 2022 - Il bollettino di oggi del ministero della Salute è atteso come di consueto nel pomeriggio con i nuovi aggiornamenti sui contagi Covid in Italia . Intanto un primo quadro ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Roma, 132022 - Ildidel ministero della Salute è atteso come di consueto nel pomeriggio con i nuovi aggiornamenti sui contagiin. Intanto un primo quadro ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi in Italia: il bollettino del 13 febbraio. Dati dalle Regioni Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.190 , 81 in terapia intensiva . Umbria Prosegue il calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria : ...

Covid oggi Puglia, 3.898 contagi e 7 morti: bollettino 13 febbraio Son o3.898 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 febbraio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid - 19. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 28.467 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: ...

Son o3.898 i nuovi contagi da coronavirus13 febbraio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 28.467 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: ...