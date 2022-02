Covid oggi Campania, 5.615 contagi: bollettino 13 febbraio (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.615 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 46.240 tamponi (30.895 antigenici e 15.345 molecolari). I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.232. In terapia intensiva, invece, 75 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.615 ida coronavirus in, 132022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 46.240 tamponi (30.895 antigenici e 15.345 molecolari). I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 1.232. In terapia intensiva, invece, 75 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

