Covid, De Luca da Fazio difende la sua ordinanza: «Mascherine all'aperto, gesto responsabile» (Di domenica 13 febbraio 2022) «Da sempre in Campania siamo per una linea di maggiore prudenza, visto che siamo la regione con la più alta densità abitativa». Il presidente della Campania, Vincenzo De... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 febbraio 2022) «Da sempre in Campania siamo per una linea di maggiore prudenza, visto che siamo la regione con la più alta densità abitativa». Il presidente della Campania, Vincenzo De...

Advertising

salvataglia : RT @laikatornaacasa: Il dubbio però poteva venirvi qua, fratellini - rubrovit : @MZampedroni Mattarella, Draghi, Napolitano, Speranza , De Luca il COVID-19 non li ha conosciuti - Vivia18BO : @PinnaUgo @Luca_EI @pio_rocchi @otuscops Bravo il tuo medico, la tachipirina è proprio il farmaco da non prendere i… - lecodelsud : De Luca divide la città: chi preferirebbe avere il Covid e non perderlo e chi conta i minuti perché se ne vada… - OSpeleologo : RT @Ralphiglander: “La pagherete, non permetteremo capriole”. Il siluro di Gianluigi Paragone a Matteo Salvini: avete tolto diritti e liber… -