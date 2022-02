Covid a scuola, in presenza l’88% delle classi. Migliorano i dati ma le nuove regole mettono ancora alla prova presidi e famiglie (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Covid a scuola non è sparito ma la situazione è in netto miglioramento. A dirlo sono gli ultimi dati del monitoraggio sull’andamento pandemico pubblicati venerdì 11 febbraio dal ministero dell’Istruzione. I numeri fanno riferimento alla settimana che va dal 31 gennaio al 5 febbraio e riportano le percentuali di un campione di istituti pari al 74,5%. Se da una parte, nessuno può permettersi di stare tranquillo, dall’altra il ministro Patrizio Bianchi sbandiera il dato dell’88,1% di classi in presenza segnando un più 6% rispetto alla scorsa settimana. Ma come va nei diversi gradi di scuola? All’infanzia e alla primaria la fotografia è ottimista: in entrambi i casi, i positivi o gli alunni in quarantena sono diminuiti (rispetto al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Ilnon è sparito ma la situazione è in netto miglioramento. A dirlo sono gli ultimidel monitoraggio sull’andamento pandemico pubblicati venerdì 11 febbraio dal ministero dell’Istruzione. I numeri fanno riferimentosettimana che va dal 31 gennaio al 5 febbraio e riportano le percentuali di un campione di istituti pari al 74,5%. Se da una parte, nessuno può permettersi di stare tranquillo, dall’altra il ministro Patrizio Bianchi sbandiera il dato dell’88,1% diinsegnando un più 6% rispettoscorsa settimana. Ma come va nei diversi gradi di? All’infanzia eprimaria la fotografia è ottimista: in entrambi i casi, i positivi o gli alunni in quarantena sono diminuiti (rispetto al ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il disagio psicologico dei ragazzi dopo due anni di pandemia: “Sono chiusi in se stessi e sempre più arrabbi… - alexcorlazzoli : Covid a scuola, in presenza l’88% delle classi. Migliorano i dati ma le nuove regole mettono ancora alla prova pres… - paolocoa : FQ-Covid a scuola, in presenza l’88% delle classi. Migliorano i dati ma le nuove regole mettono ancora alla prova p… - TecnicaScuola : Covid scuola. Mascherine, quando potremo toglierle in classe? -- - TecnicaScuola : Covid scuola. Costarelli: per gli alunni fragili test antigenici già al primo caso positivo in classe --… -