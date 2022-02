Cosa sta succedendo in Ucraina e cosa succede se la Russia invade il Paese? I motivi della possibile guerra

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 13 febbraio 2022)stainse lail? Sono ore di fuoco, ancora non armato, ma più diplomatico. Tutti o quasi sono certi che lasia imminente. Il rischio si fa sempre più concreto. Nelle ultime ore, la Farnesiana ha invitato gli italiani a lasciare l’stainInci sono troppi interessi per lasciar perdere. Dunque, lapotrebbe essere necessaria per far valere gli interessi di ciascuno. Oggi, l’è una terra di mezzo e non si vuole mollare ...