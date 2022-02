(Di domenica 13 febbraio 2022) Ildopo il pari dell’Inter hadi giocare. Arriva il commento negativo del Corriere dello Sport. Il pareggio trae Inter non è piaciuto all’editorialista del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano. Il giornalista punta il dito contro la squadra di Spalletti. La differenza tra ile l’Inter secondo Barbano è principalmente di tipo caratteriale. Ilieri avrebbe potuto osare di più ma alla fine si è accontentato del pari. Lafinale diè la vera fotografia della gara.-INTER 1-1: IL CORRIERE DELLO SPORT BOCCIA GLI AZZURRI “La partita delè tutta nell’esitazione di, che sciupa l’ultima occasione per segnare, passando indietro la ...

Advertising

napolipiucom : CorrSport: ' Il Napoli ha avuto paura. La punizione di Ounas dice tutto' #Inter #napoli #napoliinter… -

Ultime Notizie dalla rete : CorrSport Napoli

Questa la versione che trapela dal capitano (tramite il club) sul video diventato in pochissime ore virale sui social network23/01/2022 - campionato di calcio serie A /- Salernitana / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: esultanza gol Lorenzo Insigne Aveva fatto scalpore il videomessaggio di Insigne, circolato di cellulare in cellulare, di chat in chat e ...sulla corsa Champions: 'Ilesce intatta dal mercato, la Juventus è un'altra squadra'Il Napoli dopo il pari dell’Inter ha avuto paura di giocare. Arriva il commento negativo del Corriere dello Sport. Il pareggio tra Napoli e Inter non è piaciuto all’editorialista del Corriere dello ...Il presidente del Napoli possiede anche il Bari, gestito dal figlio Luigi, e qualche ragione in fondo ce l’ha. Mi riesce naturale il paragone con la ribellione dei tassisti di fronte alla più volte ...