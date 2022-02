Coronavirus, oggi in Italia scende il numero di nuovi casi e decessi (Di domenica 13 febbraio 2022) Sono 51.959 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 62.231. Calano ancora le vittime: sono 191, mentre ieri erano state 269. Per trovare... Leggi su feedpress.me (Di domenica 13 febbraio 2022) Sono 51.959 icontagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 62.231. Calano ancora le vittime: sono 191, mentre ieri erano state 269. Per trovare...

