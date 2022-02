Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Coronavirus , il bollettino: 51.959 nuovi casi e 191 morti. Oltre 109mila guariti, calano i ricoveri #Covid19 - ProvinciaTrento : ???? #coronavirus: 1 decesso, 450 nuovi contagi su più di 4.000 tamponi, 141 pazientibin ospedale di cui 14 in rianim… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 febbraio: 51.959 nuovi casi, i morti sono 191 - sportli26181512 : Coronavirus, il bollettino: 51.959 nuovi casi e 191 morti. Oltre 109mila guariti, calano i ricoveri: Il Ministero d… - T7TorreSette : #Coronavirus #Italia, il bollettino del 13 febbraio 2022: 51.959 nuovi contagi e 191 decessi. Calano le terapie int… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Sky Tg24

Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato neldella Regione, sono state 5 le persone decedute a causa del. Gli attualmente positivi sono 46.106 (+630). Risultano, inoltre, ...di Silvia Morosi I dati relativi alla pandemia di Covid di domenica 13 febbraio 2022 Sono 51.959 i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 62.231, qui il). Sale, così, ad almeno 12.105.675 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e morti) dall'...Sono 51.959 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati ...Ecco il bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato a domenica 13 febbraio 2022 per quel che riguarda il territorio nazionale. Nuova giornata di analisi della curva epidemiologica del nostro ...