Coronavirus, Domenica 13 febbraio: sono 5.946 nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di domenica 13 febbraio 2022) . Si è conclusa l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù presieduta da remoto e in isolamento dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. * Asl Roma 1: sono 866 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. * Asl Roma 2: sono 944 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. * Asl Roma 3: sono 825 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. * Asl Roma 4: sono 193 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. * Asl Roma 5: sono 533 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. * Asl Roma 6: sono 699 i ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 febbraio 2022) . Si è conclusa l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generaliAsl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù presieduta da remoto e in isolamento dall’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. * Asl Roma 1:866 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. * Asl Roma 2:944 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. * Asl Roma 3:825 icasi e 1 decesso nelle ultime 24h. * Asl Roma 4:193 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. * Asl Roma 5:533 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. * Asl Roma 6:699 i ...

