Corona virus: Italia, 1638673 attualmente positivi a test (-56291 in un giorno) con 151015 decessi (191) e 10315897 guariti (109095). Totale di 12105675 casi (51959) Dati della protezione civile: effettuati 462881 tamponi (Di domenica 13 febbraio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 1638673 attualmente positivi a test (-56291 in un giorno) con 151015 decessi (191) e 10315897 guariti (109095). Totale di 12105675 casi (51959) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 462881 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 13 febbraio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(191) e).di) proviene da Noi Notizie..

