Cori Bonucci, il difensore nel mirino degli ultras dell’Atalanta (Di domenica 13 febbraio 2022) Cori di insulto all’indirizzo di Leonardo Bonucci nel primo tempo di Atalanta-Juve. Ecco cosa è successo al Gewiss Stadium Cori vergognosi degli ultras dell’Atalanta intorno al 20? del primo tempo della sfida contro la Juve. Nel mirino Leonardo Bonucci. Il difensore non ha restituito subito palla agli avversari, in procinto di battere una rimessa laterale. A quel punto è partito il coro “uomo di me**a” a suo indirizzo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022)di insulto all’indirizzo di Leonardonel primo tempo di Atalanta-Juve. Ecco cosa è successo al Gewiss Stadiumvergognosiintorno al 20? del primo tempo della sfida contro la Juve. NelLeonardo. Ilnon ha restituito subito palla agli avversari, in procinto di battere una rimessa laterale. A quel punto è partito il coro “uomo di me**a” a suo indirizzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : #Atalanta, cori dei tifosi contro #Bonucci - Teclatete : RT @cosimofcj: potete fare i cori a bonucci ma i camion non torneranno indietro - hoonestlyy : RT @aboutgaia: a bonucci dei vostri cori, purtroppo, non interessa un cazzo di niente - Vincent_Vega_it : RT @cosimofcj: potete fare i cori a bonucci ma i camion non torneranno indietro - DaznDdl : RT @cosimofcj: potete fare i cori a bonucci ma i camion non torneranno indietro

Ultime Notizie dalla rete : Cori Bonucci Bonucci sommerso dagli insulti durante l'intervista Dazn, social indignati - Social 'Ma questi cori contro Bonucci ? Qualche mese fa era l'eroe di tutti... I tifosi', commenta sarcastica una tifosa juventina. 'Ottima idea quella di intervistare Bonucci. Con quel coro così romantico ...

La storia di Zouma e del suo gatto: il cortocircuito totale dell'antirazzismo di facciata Dalle esultanze allo stadio troppo esagitate ai cori eccessivamente irriverenti o coloriti, in ... Molto diverso sarebbe stato se il carnefice fosse stato che so, uno come Ibrahimovic o Bonucci. Per ...

