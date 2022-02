Come si usa lo smartphone e molto altro: lo sportello gratuito che aiuta fragili e anziani (Di domenica 13 febbraio 2022) Bergamo. L’Arci di Bergamo attiva sperimentalmente fino a maggio 2022 uno sportello digitale gratuito per fragili e anziani. Lo sportello è fruibile il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12, chiamando il numero 035239565 oppure scrivendo alla mail: arcitimetocare@gmail.com. Il servizio è creato per aiutare le persone fragili e anziane a utilizzare i servizi digitali sempre più necessari alla propria vita, tra cui: attivazione SPID, PEC, firma digitale, posta elettronica, primi passi all’uso di smartphone, tablet, sintonizzazione di tv digitale, accesso fascicolo elettronico, servizi INPS e altro. A breve sul sito arcibergamo.it verranno inseriti anche tutorial appositi. Ai servizi potranno accedere tutti i residenti di Bergamo e ... Leggi su bergamonews (Di domenica 13 febbraio 2022) Bergamo. L’Arci di Bergamo attiva sperimentalmente fino a maggio 2022 unodigitaleper. Loè fruibile il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12, chiamando il numero 035239565 oppure scrivendo alla mail: arcitimetocare@gmail.com. Il servizio è creato perre le personee anziane a utilizzare i servizi digitali sempre più necessari alla propria vita, tra cui: attivazione SPID, PEC, firma digitale, posta elettronica, primi passi all’uso di, tablet, sintonizzazione di tv digitale, accesso fascicolo elettronico, servizi INPS e. A breve sul sito arcibergamo.it verranno inseriti anche tutorial appositi. Ai servizi potranno accedere tutti i residenti di Bergamo e ...

Advertising

Corriere : La caduta di Fauci e quegli attacchi dei trumpiani: «È come Mengele» - capuanogio : #Lobotka su #Fiordilino, recupero palla e 2-0 del #Napoli. Step on foot come all’Olimpico ma #Var silente. Secondo… - AlexBazzaro : Buongiornissimo e caffè a 'Libero' che all'alba del 7 febbraio 2022 titolerà: 'Il covid non c'entra più, la sinist… - dmrva86 : @DiegoFusaro Come al Solito il nostro filosone ci ha capito tutto... E che quello che vuole fare la Russia in Ucrai… - Romeo77111184 : RT @Giul_Granato: 7 miliardi di dollari. A tanto ammonta il furto che stanno perpetrando gli USA ai danni dell'Afghanistan. Soldi afghani… -