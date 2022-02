Clarissa Selassié si schiera a difesa di Jessica | “Sempre presa di mira” | Il motivo

(Di domenica 13 febbraio 2022) L’ex gieffinadifende sua sorellacon un tweet: ecco cosa è emerso dalle sue parole L’ex gieffinaha concluso la sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia lo scorso dicembre, mentre le sue sorellee Lulù stanno continuando l’esperienza al GFVIP. Nelle ultime settimane,si è esposta sui social per difendere la princess Lulù dai frequenti attacchi che ha ricevuto dentro la Casa da diversi coinquilini e nelle ultime ore sta difendendo a spada tratta anche la sorella maggiore,. La princessnelle recenti ore in Casa è stata derisa e del tutto assente durante il gioco “Mikado Kiss” ideato dal reality dovenon ha potuto ...

Advertising

361_magazine : - D0YST4RS : grande fratello vip gfvip gf francesca cipriani patrizia clarissa selassiè nicola jo squillo ainett raffaella amede… - Gianni_gian13 : RT @Surreale0: Clarissa Selassie mi sta così sul cazzo, a pelle proprio #GFvip #soleilarmy - Surreale0 : Clarissa Selassie mi sta così sul cazzo, a pelle proprio #GFvip #soleilarmy - pupastra1973 : RT @eramegli0prima: la verità è che voi nemmeno avete idea della persona bellissima che è clarissa selassié, averla nella mia vita è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Clarissa Selassié

Gossip News

Delia Duran usa Antonio Medugno per far ingelosire Alex Belli?/ "Occhio per occhio.." Antonio Medugno è entrato nella casa con dei "graffi sul petto" fatti dadurante un loro ...Quando lui è entrato in Casa ed ha confessato di aver avuto un incontro ravvicinato con, Giulia ha commentato contro la principessa: " Io sapevo una storia completamente diversa ", ...