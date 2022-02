Cina, casco made in Italy per il primo atleta di Haiti alle Olimpiadi invernali (Di domenica 13 febbraio 2022) Richardson Viano, primo atleta Haitiano che si è riuscito a qualificare per un’Olimpiade invernale, ha scelto di indossare i caschi e le maschere frutto di mix di tecnologia e sicurezza tutta made in Italy di Briko, marchio milanese di accessori sportivi per lo sci e il ciclismo utilizzato nel tempo anche da Alberto Tomba e Marco Pantani. L’azienda ha anche fornito i dispositivi di protezione a sei atleti di diverse nazionalità che stanno partecipando alle XXIV Olimpiadi invernali di Pechino che si terranno fino al 20 febbraio. Lo sciatore caraibico 19enne ha vissuto in un orfanotrofio di Haiti per un anno e mezzo prima di essere adottato nel dicembre 2005 dalla coppia franco-italiana Andrea Viano e Silvia Grosso-Viano. Ha imparato a ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 febbraio 2022) Richardson Viano,ano che si è riuscito a qualificare per un’Olimpiade invernale, ha scelto di indossare i caschi e le maschere frutto di mix di tecnologia e sicurezza tuttaindi Briko, marchio milanese di accessori sportivi per lo sci e il ciclismo utilizzato nel tempo anche da Alberto Tomba e Marco Pantani. L’azienda ha anche fornito i dispositivi di protezione a sei atleti di diverse nazionalità che stanno partecipandoXXIVdi Pechino che si terranno fino al 20 febbraio. Lo sciatore caraibico 19enne ha vissuto in un orfanotrofio diper un anno e mezzo prima di essere adottato nel dicembre 2005 dalla coppia franco-italiana Andrea Viano e Silvia Grosso-Viano. Ha imparato a ...

