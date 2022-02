Ciclismo: Tour Oman. Masnada vince per distacco ed è il nuovo leader (Di domenica 13 febbraio 2022) Il corridore bergamasco torna al successo dopo la tappa del Giro 2019 ROMA - Fausto Masnada torna al successo nella quarta tappa del Tour of Oman, la Al Sifah - Muscat Royal Opera di 119,5 chilometri. ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 13 febbraio 2022) Il corridore bergamasco torna al successo dopo la tappa del Giro 2019 ROMA - Faustotorna al successo nella quarta tappa delof, la Al Sifah - Muscat Royal Opera di 119,5 chilometri. ...

Advertising

OA_Sport : #Ciclismo, Fausto #Masnada si aggiudica la quarta tappa del Tour of Oman e sale in vetta alla generale #TourofOman - Giornaleditalia : #italpresssport Ciclismo: Tour Oman. Masnada vince per distacco ed è il nuovo leader - webecodibergamo : Ciclismo, Masnada torna a vincere al Tour di Oman ed è di nuovo il leader - ilpodsport : #Ciclismo Tour de la Provence, tappa a Coquard: Ganna è terzo e conserva il primato #ilpodsport - MichGPS : #TDLP2022 3 tappa Manosque – Montagne de Lure 166,1 km, 3 GPM e 3.200 metri di dislivello. Transito per 2 volte sul… -