Ciclismo | Niermann su Sepp Kuss | “Può crescere da capitano e avrà le sue opportunità”

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022) Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Tom Dumouiln e non solo. C’è anche un quarto potenzialeper le corse a tappe in casa Jumbo-Visma: lo squadrone olandese vuol continuare la sua ascesa e puntare sempre più sui grandi giri. A provare ad attaccare le classifiche generali anche. Ad annunciarlo, ai microfoni di Velo News, è il direttore sportivo della franchigia dei Paesi Bassi Grischa: “ha l’ambizione dicomenelle corse a tappe.le sueper farlo, continuando anche a correre come gregario di Primoz. L’anno scorso ha fatto ottavo alla Vuelta, quindi questo vuol dire che anche se c’è Primoz,può fare comunque classifica”. Prosegue: “...