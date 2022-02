Ciclismo | Filippo Ganna squalificato dal Tour de la Provence per un cambio bici illegale

(Di domenica 13 febbraio 2022) Arriva una brutta notizia a chiudere una quattro-giorni da sogno per. Il verbanese, dopo essere stato grandissimo protagonista delde la, ha subito una squalifica da parte della giuria a causa di undicletta irregolare. Il corridore italiano arrivava a quest’ultima tappa da leader della classifica generale, frutto della vittoria nella crono d’apertura e uno sprint pazzesco nella terza tappa con cui era riuscito a guadagnare quei secondi d’abbuono necessari per respingere gli altri corridori. Si sapeva che oggi sarebbe stata dura mantenere la leadership, dato che il finale di tappa prevedeva una lunga ascesa sulla Montagne de Lure. Nonostante non fosse riuscito a difendersi da uno scatenato Nairo Quintana,era riuscito a ...

Al dodicesimo postoGanna che ha perso 'solo' 1'21' dal leader. L'azzurro ha perso così la maglia di leader concludendo la corsa al settimo posto nella classifica generale con 59' di ritardo ...... o perlomeno dei risultati che l'hanno reso un protagonista delattuale, trova nel doppio ... Il leaderGanna (INEOS) non ne ha per seguire i migliori mentre Alaphilippe è raggiunto e ...C’era molta attesa per capire la tenuta in salita di Filippo Ganna. La settima tappa del Tour de la Provence (166.1 km) presentava l’arrivo in quota con 13,4 km al 6,5%, arrivo simile al Ventoux. E ...Il colombiano, che da qualche anno è alla ricerca di se stesso, o perlomeno dei risultati che l’hanno reso un protagonista del ciclismo attuale ... che resta da solo al comando. Il leader Filippo ...