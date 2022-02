Chiara Ferragni presto zia, la sorella Francesca incinta del primo figlio svela il sesso del nascituro (Di domenica 13 febbraio 2022) Il cielo è azzurro in casa Ferragni, Francesca sorella di Chiara è incinta del suo primo figlio e insieme al compagno ha svelato il sesso del piccolo in arrivo. La coppia sta trascorrendo romantici giorni in montagna in provincia di Bolzano insieme alla famiglia, e proprio in questa occasione ha voluto condividere con i fan la novità. L’annuncio del sesso del bambino è stato accolto con grande entusiasmo da tutti i membri della famiglia che hanno commentato affettuosamente il post pubblicato su Instagram da Riccardo Nicoletti. Francesca Ferragni incinta di un bel maschietto Sembra proprio oche Francesca Ferragni e Riccardo ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 febbraio 2022) Il cielo è azzurro in casadidel suoe insieme al compagno hato ildel piccolo in arrivo. La coppia sta trascorrendo romantici giorni in montagna in provincia di Bolzano insieme alla famiglia, e proprio in questa occasione ha voluto condividere con i fan la novità. L’annuncio deldel bambino è stato accolto con grande entusiasmo da tutti i membri della famiglia che hanno commentato affettuosamente il post pubblicato su Instagram da Riccardo Nicoletti.di un bel maschietto Sembra proprio ochee Riccardo ...

setteetrentuno : Quando vedo il bagaglio “leggero” dì Chiara Ferragni mi rendo conto che non sono nessuno. - grxtxcxlxmbx : @PfPurpleguy più di chiara ferragni?? - MaurizioGiorge2 : @v2Dark Chiara Ferragni e Fedez - alicechediceboh : @underoostom Non penso ahaha. Anche io la avevo scambiata all'inizio ma non è chiara ferragni. - spaziprovvisori : @v2Dark Il nonno di Chiara Ferragni accompagna sua nipote allo stadio -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Francesca Ferragni avrà un figlio maschio o una femmina? La confessione Le sorelle Anche Chiara Ferragni e la sorella Valentina hanno commentato con dei teneri messaggi l'annucio fatto dalla sorella Francesca, che le renderà presto zie . 'Ciao amore', ha scritto la più ...

Davvero? Chiara Ferragni lascia tutti sotto shock Davvero? Chiara Ferragni lascia tutti sotto shock: l'imprenditrice ed influencer si è mostrata veramente bellissima, da mozzare il fiato. Alle porte di San Valentino , Chiara Ferragni decide di mostrarsi più ...

Francesca Ferragni incinta: la sorella di Chiara Ferragni svela il sesso del bambino Today.it Francesca Ferragni, su Instagram arriva l’annuncio del sesso del bambino Tra qualche mese Chiara Ferragni raggiungerà un altro traguardo nella sua vita: l’imprenditrice digitale sta per diventare zia per la prima volta. (Gossip e TV) Francesca Ferragni incinta svela il ...

Francesca Ferragni, arriva l’annuncio: scoperto il “fiocco” del nascituro La sorella di Chiara Ferragni, Francesca in attesa del suo bebè annuncia tramite i social il genere del nascituro, tra la trepidazione dei fan. Che l’imprenditrice digitale più nota d’Italia Chiara ...

Le sorelle Anchee la sorella Valentina hanno commentato con dei teneri messaggi l'annucio fatto dalla sorella Francesca, che le renderà presto zie . 'Ciao amore', ha scritto la più ...Davvero?lascia tutti sotto shock: l'imprenditrice ed influencer si è mostrata veramente bellissima, da mozzare il fiato. Alle porte di San Valentino ,decide di mostrarsi più ...Tra qualche mese Chiara Ferragni raggiungerà un altro traguardo nella sua vita: l’imprenditrice digitale sta per diventare zia per la prima volta. (Gossip e TV) Francesca Ferragni incinta svela il ...La sorella di Chiara Ferragni, Francesca in attesa del suo bebè annuncia tramite i social il genere del nascituro, tra la trepidazione dei fan. Che l’imprenditrice digitale più nota d’Italia Chiara ...