Chi è Luquisha Lubamba di Drag Race Italia? Età e Instagram

Leggi su novella2000

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ecco cosa sappiamo diqueen di. Età, data di nascita, fidanzato e. Chi èNome d’arte:Vero nome: Luca MarchiData di nascita: 1988Luogo di Nascita: BolognaEtà: 35 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione:queen Fidanzato: sìTatuaggi: non ha tatuaggi visibiliProfilo: @età e biografia Chi èL'articolo proviene da Novella 2000.