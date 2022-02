Chi è Irama? Età | altezza | fidanzata | canzoni e Instagram

(Di domenica 13 febbraio 2022) Tutte le news e curiosità sul cantante vincitore della diciasettesima edizione di Amici,: l’età, l’, la, la vita privata, la carriera, lee dove seguirlo sue social. Chi èNome e Cognome: Filippo Maria Fanti (in arte)Data di nascita: 20 dicembre 1995Luogo di Nascita: CarraraEtà: 25 anni: 1 metro e 65 centimetriPeso: 65 L'articolo proviene da Novella 2000.

IlContiAndrea : Per me #Irama merita il terzo posto. Lo dico con convinzione. Lui è bravo e la canzone è un pugno nello stomaco, de… - soundsblogit : Amici 2022, anticipazioni puntata 13 febbraio: Irama, Aka7even, Sangiovanni ed Emma ospiti, chi sarà eliminato? - hereslena_ : @cert3sere aka ed emma li escludo, bisogna capire chi sceglie fra sg e irama, ma se marisa è furba........ - itsm4rti : @Sara43825426 Si esatto, praticamente nessuno aveva inediti già pubblicati ma anche chi li aveva (mi ricordo tipo I… - unpo_detabasco : RT @imfungoo: indovinate chi penserà a chi quando irama canterà “ovunque sarai”? -

...ed Emma, giudice speciale della gara di canto dei concorrenti di quest'anno. Si avvicina sempre più l'appuntamento con il serale, previsto per il mese di marzo, ed è il momento di capire, ...Oltre ad Emma non mancheranno gli altri protagonisti dello scorso Sanremo ma che giungono proprio da Amici:, Aka7even e Sangiovanni . A loro si sono aggiunti anche Beppe Vessicchio , Marcello ...