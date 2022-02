Chi è Dino Abbrescia: età, altezza, peso, moglie attrice e figli dell’attore pugliese (Di domenica 13 febbraio 2022) Folta chioma bianca, sguardo espressivo e assoluta versatilità. Conosciamo Dino Abbrescia per moltissimi ruoli interpretati nel piccolo schermo, da Pietro Esposito in Distretto di polizia al cugino di Checco Zalone in Cado dalle nubi. Ma la sua carriera non è iniziata così e anzi, prima di diventare un volto molto noto a tutti noi, Dino Abbrescia ha avuto una carriera nel mondo della musica e persino dietro le quinte. Uno dei primi mestieri dell’attore è stato quello di musicista e, suonando la tromba, si è esibito in molti concerti. E proprio durante una di queste occasioni Dino Abbrescia ha fatto la conoscenza di un produttore che lo ha coinvolto nell’allestimento di alcune scenografie, permettendogli così di affacciarsi al mondo del cinema. E da qui tutta una ... Leggi su tuttivip (Di domenica 13 febbraio 2022) Folta chioma bianca, sguardo espressivo e assoluta versatilità. Conosciamoper moltissimi ruoli interpretati nel piccolo schermo, da Pietro Esposito in Distretto di polizia al cugino di Checco Zalone in Cado dalle nubi. Ma la sua carriera non è iniziata così e anzi, prima di diventare un volto molto noto a tutti noi,ha avuto una carriera nel mondo della musica e persino dietro le quinte. Uno dei primi mestieriè stato quello di musicista e, suonando la tromba, si è esibito in molti concerti. E proprio durante una di queste occasioniha fatto la conoscenza di un produttore che lo ha coinvolto nell’allestimento di alcune scenografie, permettendogli così di affacciarsi al mondo del cinema. E da qui tutta una ...

