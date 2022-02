Chelsea-Palmeiras | morto il tifoso paulista rimasto ferito negli scontri con gli agenti

(Di domenica 13 febbraio 2022)nella notte ildela colpi di arma da fuocotra supporter e forze dell’ordine nella zona di Palestra Italia a San Paolo. Nei pressi dello stadio Allianz Parque era stato infatti allestito un megaschermo per poter seguire la finale del Mondiale per club ad Abu Dhabi. Il Verdao è stato sconfitto per 2-1 dal, scatenando l’ira dei tifosi, che prima si sono scontrati tra di loro e poi con le forze dell’ordine. Glisi sono difesi con gas lacrimogeni e spray al peperoncino. In giornata, un portavoce della Polizia militare ha annunciato la morte dell’uomo, che ieri era stato ricoverato in ospedale con gravi ferite. Nel frattempo, una persona è stata arrestata con l’accusa di ...

Morto nella notte il tifoso del Palmeiras rimasto ferito a colpi di arma da fuoco ... Il Verdao è stato sconfitto per 2-1 dal Chelsea, scatenando l'ira dei tifosi, che prima si sono scontrati tra di ... Qui era stato allestito un megaschermo, sul quale gli appassionati hanno potuto seguire la finale del Mondiale per club ad Abu Dhabi, vinto dal Chelsea, che ha battuto 2-1 il Palmeiras in finale.